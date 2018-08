Utentes dos centros de saúde algarvios já podem gerir consultas por SMS

Connect on Linked in

A partir de hoje, 01 de agosto, a ARS Algarve implementa em todos os centros de saúde da região um sistema inovador de SMS para comunicar a todos os utentes a data e a hora da consulta ou cancelar automaticamente a mesma, dando a oportunidade ao utente de “gerir a sua marcação de forma rápida e simples”.

Este sistema de alertas de mensagens via SMS, criado pelo Núcleo de Sistemas de Informação da ARS Algarve, lembra o utente da sua consulta, com cinco dias de antecedência. Caso o utente não possa comparecer, pode, pela primeira vez no âmbito dos cuidados de saúde primários, cancelar a mesma também por SMS. Nesta situação, o utente é remetido para a Área do Cidadão do portal do SNS onde poderá reagendar a sua consulta on-line.

A implementação deste novo sistema de alertas por SMS “permitirá monitorizar a gestão das consultas de uma forma mais eficiente, sendo que atualmente cerca de 5% das consultas marcadas por mês não são efetuadas por falta de comparência do utente”, explica a ARS, acrescentando que “contribuirá ainda para que o tempo destas consultas, que não são realizadas, seja libertado de forma automática para outros utentes que necessitem”.

Para os utentes beneficiarem deste serviço, basta terem os contactos atualizados, sobretudo o número de telemóvel para qual pretendam ser contactados.

Esta é mais uma das medidas digitais, integrada na estratégia nacional de modernização do SNS “+Proximidade” do Ministério da Saúde, que a ARS Algarve tem vindo a implementar nas unidades de saúde, com vista a reforçar a acessibilidade e o atendimento ao cidadão.

