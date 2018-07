Universidade aumenta vagas nos cursos com maior chances de emprego

Connect on Linked in

A Universidade do Algarve (UAlg) vai aumentar o número de vagas nos cursos com maior procura e níveis de emprego mais elevados. Assim, a academia algarvia vai ter no próximo concurso nacional de acesso ao ensino superior mais 70 vagas, mantendo o número de cursos, mas reforçando o número de vagas dos cursos com maior procura e níveis de emprego mais elevados.

Desta forma, das 1.405 vagas no ano transato, a UAlg passa a disponibilizar 1.475 no ano letivo 2018/19. Os cursos onde se verifica um maior aumento são engenharia informática e biologia marinha, que passam a ter mais 10 vagas. Os cursos com maior número de vagas são engenharia informática e gestão, com 70; psicologia, com 65; biologia marinha e turismo, com 60…

NC|JA

