Um verão rico em eventos e animação em todo o Algarve

Connect on Linked in

São vários os espetáculos, certames, festivais e feiras que prometem agitar os dias e animar as noites algarvias este verão. O “Guia do Algarve” para as próximas semanas conta com muitas novidades, além do regresso dos eventos mais emblemáticos do verão algarvio

Este verão no Algarve promete ser rico em eventos culturais. O “Guia do Algarve” deste mês conta com várias novidades culturais, sem esquecer eventos que já são aguardados com grande expectativa.

Os espetáculos musicais têm um grande destaque em julho. Até 2 de agosto, o castelo de Silves recebe todas as quintas-feiras ao final do dia um concerto de “músicas do mundo” (Sunset Secrets – Quinta do Castelo).

Ainda durante este mês, os vários estilos musicais ecoam pelos concelhos algarvios, com os concertos jazz no Palácio (de 19 a 21) e Fado no Coreto (17 e 31) em Tavira e o Festival de Bandas Filarmónicas em Castro Marim, entre muitos outros. Destaque também para o recital de guitarra portuguesa que decorre diariamente (exceto sextas e sábados) no Centro Interpretativo do Arco da Vila, no posto de turismo de Faro.

Já no que diz respeito aos festivais, Albufeira promove o Festival Al-buhera, que decorre de 25 a 29 de julho, com música, animação de rua e mostra de artesanato.

De 26 de julho a 5 de agosto, a gastronomia algarvia estará em destaque na Festa da Ria Formosa, onde será possível degustar o melhor marisco oriundo da Ria Formosa e outras especialidades locais, acompanhados por animação diária a cargo dos melhores artistas regionais.

Julho é mês de feiras para todos os gostos

Este mês, realiza-se ainda a gala final do XVIII Algarve Internacional Dance Summer School, marcado para 29 de julho, no Teatro das Figuras em Faro.

No que diz respeito a Feiras e Mercados, destaque para a 27ª Feira da Serra 2018, que decorre de 26 a 29 de julho em São Brás de Alportel.

A pensar nos mais gulosos, Lagoa promove, de 18 a 22 de julho, a Mostra do Doce Conventual; enquanto Lagos se transforma na capital artística da doçaria algarvia, com a realização da Feira Concurso Arte Doce no último fim de semana de julho.

De 20 a 22 de julho, é a vez de Portimão de se dedicar aos melhores néctares da região com o evento Portimão Wine Tasting, que decorrerá na fortaleza Santa Catarina.

De 19 a 22 de julho, está de regresso a concentração internacional de motos de Faro, uma das maiores e mais míticas concentrações motards em toda a Europa.

O festival FIESA, a maior cidade de esculturas em areia, também estará patente até novembro em Pêra.

Em julho, estarão ainda patentes no Algarve cerca de duas dezenas de exposições de fotografias, olaria, pintura e escultura.

JA

Like this: Like Loading...