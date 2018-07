Um País = Duas cidades

O Algarve sempre foi o ”tapete” do país! Em que só duas cidades o fazem “maior”. O resto do país não conta. Só Lisboa e Porto são o “orgulho” deste país secular. Descende até o Algarve, um “reino” de desprezo que já o fora. Já não é só Faro, são Silves, Tavira, Portimão, Loulé ou Lagos. Não esquecendo a Vila Real do Marquês de Pombal. Actualmente, o Algarve, só o é das praias e do sol. E do retiro de Agosto, de gente de S. Bento e de Belém… Mas por vontades sonoras, o Algarve turístico “está em decadência”, como se afirma nas vozes sonantes da publicidade. Esta terra do Sul, quase sem futebol… não merece crédito. Assim se julga! Portimão segue os passos de Olhão e de Faro, não têm quem os suporte. Não aguentam por muito, os custos de uma equipa, nem os algarvios têm esses excessos de clubismo. Temos passado por sermos assim como outros “departamentos” regionais de categoria “inferior”. Ah! se fossemos à História recente do liberalismo, não foi do Norte que tal movimento se concretizou. Não… Foi no “tapete” do país, que os sulistas, depois de afundar o absolutismo no Cabo de S. Vi-cente, subindo para Lisboa, deram voz à modernidade política da Nação: o Liberalismo. No entanto, o Algarve, que perdeu o “reino”, passou a província, como as demais regiões do País. Em igualdade. Mas para o Sul, só no fim… Assim foi com o comboio a chegar em última conclusão, fim século XIX. Linha electrificada, só em 2004 (graças ao campeonato europeu de futebol), numa só e única linha, em far off, recebendo as carruagens rejeitadas, num desprezo total.

“Aeroporto Internacional”? Mas que dor de “cotovelo” há lá para cima! Foi no tempo da escuridão política em que os Algarvios fizeram finca-pé, para um aeroporto no Algarve, levando a Lisboa, em 1950, um Congresso à “Casa do Algarve”, conseguindo pela unidade esse desiderato juntar 14 homens e uma só mulher, numa exigência absoluta para as necessidades urgentes. De receios, penso, essas 15 figuras, empurradas pelo Algarve órfão, apresentaram-se em palavras necessárias. Também o governo de então lucrou com tal investimento, para manter uma guerra em África. Hoje temos um Algarve que dá ao país, via turística, aquilo que outras regiões não deram?! No entanto, as informações soam ao contrário. Numa urgência, de trabalho mal ou bem feito, tirarem-lhe o tapete. E o Algarve que tudo aceita… E Lisboa tudo ignora. Penso que o nosso turismo português e o que se seguiu: Hospital, Universidade, Via do Infante, renasceram no Algarve, mas em política do “centralismo concreta”, é mesmo isso. Vamos a contas: o que tem feito o Ministério da Cultura para colocar, em Faro, Silves ou Lagos, etc. um grande Museu, uma grande exposição, como, recentemente mandou para a cidade do Porto? Não terá a cidade do Norte o suficiente de museologia? Não terão os que nos visitam, em milhões, essa “categoria” cultural? Porque fazem de Portugal um país de duas cidades? Eu, pessoalmente, para visitar a obra de Miró, exposta em Lisboa, lá fui antes da célebre coleção abalar para o Norte. Não foi por falta de alerta na imprensa algarvia, os agentes culturais a indicar espaços em Faro. E mais uma vez: Lisboa/Porto.

Por exemplo, Sagres, não tem a classificação de Monumento do Mundo. Nem nenhum espaço Algarvio, reconhecido pela UNESCO. Para quem é fervoroso cristão, pergunta-se: Já algum Papa, desde Paulo VI, que iniciou as visitas a Portugal, em 1967, veio a esta terra do Algarve? A quem se deve essa lacuna? Continuamos “muçulmanos”?

Agora fiquemos pelos algarvios, pelos desvairos dos senhores da política das Câmaras Municipais – Faro à cabeça – Não têm uma política de cultura concreta e exigente, para uma região que se desenvolveu na maior instância do turismo português. Tudo corria ao Algarve, desde o internacional ao nacional. Sem capacidade em reter, nesse vai, vai em não inseguro, que se espera? Hoje, o turismo não o é só de mergulhar. De programas debatidos, sem alcanço…

Ouvindo, vendo, lendo os órgãos de comunicação, aos dias presentes, os olhos e ouvidos são conduzidos à novidade – norte. O Algarve das praias e do sol, resfriou… Porto, porto e Lisboa, lisboa. Mas não haverá responsabilidades… Se as praias esgotaram para o turista, então é porque há um vazio de conhecimentos, de responsabilidades. A cartilha do turismo algarvio não avançou às regras da exigência turística internacional. Sempre afirmámos que não poderíamos ficar indiferentes à divulgação cultural. Há que dizer a três espaços recentes da cidade de Faro, como cidade maior: o que se passou com o palacete Belmarço, Magistério Primário, Cinema Santo António. Estes os mais recentes espaços que o público perdeu. Que a cidade perdeu. Dir-se-á: Mas são espaços recuperados: para hotéis? Francamente… Perdemos no Belmarço o Museu do Turista, perdemos MIRÓ. Edifícios adquiridos pela C.M.F. O ex-edifício do Magistério Primário, muito branqueado pela capa de plástico, é uma imagem inconsistente. Hoje é um monstro esfarrapado, numa espera de muitas dúvidas, para um prometido hotel. Não sabemos concretamente (outro hotel, quiçá?). O Santo António… por um capricho autárquico, perdemos o que poderia ter sido classificado para o regalo da cidade, como espaço de memória. Mas não! Se entendermos que as heranças são uma continuidade de cultura patrimonial, não pessoal/político… Faro, num exemplo de continuidade dos Homens que nos antecederam, deixando toda essa herança… Hoje, tão pessoal, tão vazia do interesse público… Tenho que dar a mão à palmatória. Por exemplo não somos a cidade do Porto… Eu gostaria que tivéssemos essa “garra” de lugar ? Por que sim!? Somos o que somos, em identidade própria, mas desejamos respeito.

E se existe património salvo e recuperado, nesta terra algarvia, um agradecimento à Diocese do Algarve, na defesa do património cultural religioso. De resto pouco se salva. As entidades vão onde têm de ir, para salvar o património. E temos uma delegação de Cultura, sucursal do Ministério, em Lisboa. Mas tudo depende dos apoios técnicos, financeiros e políticos, para uma província que aguarda um “Conselho Regional”, como a Península onde se integra, numa Europa, politicamente organizada nas suas divisões regionais. É essa a Democracia do tempo! A divisão política, onde o centralismo não chega por conveniências. Há que diluir fronteiras imaginárias… Mas… mas… Quando um autarca da cultura de Faro, em 2016, “descobriu” que a célebre estatueta de Nkisi Nkondi, peça exótica do nosso Museu Infante D. Henrique, e de atracção cultural/turística , era um “tesouro” de uns milhões… fora com ele para Londres. Mais vale um bom cheque, que uma peça museológica. A verdade que se diga; O Porto nunca o faria! E em Faro, que se diga, o autarca foi impedido de levar a sua avante. Informação que correu “mundo”. Não sou virgem no processo!

Há duas semanas, Loulé foi palco político contra a exploração do petróleo na nossa costa. Agora com Aljezur na visão do consórcio ENI/Galp. O senhor Secretário de Estado da Energia, José Seguro Sanches, mediu os prós e contras desse negócio? Quem entende esse labirinto sigiloso das concessões de prospeção de combustíveis fósseis, conferidos por sucessivos governos, ignorando essas catástrofes de tempo curto, como em 2011, na costa da Louisiana, no Golfe do México, entre outras. Nenhum governo deve desprezar a voz de uma região, nos seus direitos mais elementares e políticos. Prolongar a concessão significa não compreender o perigo e a perturbação para o país. Por essa razão, o Algarve, na maioria dos seus dezasseis autarcas reuniram-se, em protesto, em Loulé, contra esse anunciado furo de prospeção a 40 kms ao largo de Aljezur. Se a consulta, tanto pública (Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo), como auscultação, será um crime, pelos interesses dum Consórcio lucrativo… E o Algarve? E sua população fixa e quem nos visitam? Responda quem poder. Os Autarcas protestaram. A População disse NÃO. O Governo não pode ser moco à voz dos algarvios, ou de outra qualquer região. Acelerem o processo! São organizações necessárias.

Recentemente, em Fevereiro passado, a UNIVERSIDADE DO ALGARVE debateu-se pela Paz e pela segurança, pelo futuro da HUMANIDADE, num apelo à assinatura, por parte de Portugal – Tratado de proibição às armas nucleares. Esta unanimidade de jovens nos caminhos plurais do conhecimento, dão voz às razões do tempo. Foi em 1985 que recebi um Primeiro Prémio: “Os Alicerces do Turismo no Algarve.” Apresentei sempre, debati em continuidade a força da cultura nessa área em que a Europa consumia. Eu andava por esses caminhos e entendia que, sobretudo o Algarve assim fosse. Dezenas e dezenas de artigos sobre a incúria da Região, em que o Jornal do Algarve, desde a minha iniciação (1965- Paris), nunca deixou de me incentivar nesse processo. Presentemente, pelas informações: Rádio, Televisões, Imprensa, o Algarve Turístico “morreu”. Só Lisboa, e agora mais o Porto é que dominam essa área de lazer. Hoje 6/07/18 vai ao Porto, o ex-presidente dos E.U.A. o senhor Obama, em palavras, e propósitos caros, recebendo, pelas palavras e elogios, 500 mil euros. Entende-se que o mundo funciona pelo valor do cheque bancário. Mas, ponho em dúvida, seria o Algarve, o Turismo, capaz de iniciativas desse algoritismo? A Casa política do Algarve terá a capacidade para esses projectos que empurram celebridades a se deslocarem ao Algarve? Certamente que o turismo desenvolve para as populações sacrifícios das inflações. Certo que as grandes empresas que se deslocaram e por aí, em todos os espaços de comércio não entendem, pelo menos para o Algarve esses contributos, a não ser mezinhices. Agora, ponho uma dúvida: terá a nossa região cérebros em desenvolverem essas “audácias” como o Porto nos mostra e vence todos os “preconceitos”? Então, para a cidade invicta, vai a minha breve admiração! São Gente rija. O Algarve, ou seja, os senhores autarcas, são “moles”. Falo de Faro. Só se realizam com o breve poder. Mas a cidade, como capital regional, tem responsabilidades. Eu sou um pequeno agente de cultura. Tenho feito as minhas obrigações: estudos, pedagogia, historiador. Não deixando de ser homem de cidades… Sobretudo europeias. Hoje, sábado 6 de Julho/18, lendo as impressões sobre a conferência de Obama, no Porto, um autarca do da Câmara Municipal da cidade do Norte, Manuel Pizarro, comentando as palavras do Obama, afirmou, como homem da cidade: “Mas o homem nem falou sobre a cidade do Porto…” Não podemos deixar de dizer, que era o que se esperava: Elogiar o Porto. Também pelo preço, meio milhão de euros… Só uma voz do Porto. Será necessário sê-lo!?

Mas eu não tenho pejo em elogiar a cidade dos meus netos e da minha adolescência: Cidade “Azul”, nesse deslumbramento das jacarandás, que no início do século XX, o farense Domingos Guieiro, homem de negócios de ir e vir, do Brasil, trazendo a semente de Jacarandá, semeando-a no seu jardim, virado para Largo Afonso III, desenvolvendo-se. Criando a semente que viria a embelezar a cidade de Santa-Maria de Faro. Neste último Maio/ /Junho, foi um ano de os nossos visitantes admirarem a “Cidade Azul”. Trocámos palavras com muitos deles. Pena foi o crime cometido no Largo de S. Pedro, em que não sei quem… Quando a floração se preparava, deceparam muitas Jacarandás. Quem o responsável: o que pediu o acto criminoso ou quem, deliberadamente o mandou executar!? Mas o testemunho e aviso de uma Professora da Universidade do Algarve, veio acusando: “A grande desmatação”, numa “Tal insensibilidade e ignorância no poder abusivo que as árvores se querem cortas, num cenário banal, aumentando o ritmo alucinante nos últimos anos”. Senhores dessa responsabilidade, não matem as jacarandás. Não só como porta-voz que FARO tem mantido, assim com atracção de cartaz turístico de cidade do “AZUL”. “Desculpem a natureza benigna em deixar cair umas pétalas sobre o “capot” da viatura.

Teodomiro Neto

Like this: Like Loading...