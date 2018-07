Turismo: João Fernandes toma posse no dia 27

Connect on Linked in

A comissão executiva da Região de Turismo do Algarve (RTA) eleita para o mandato de 2018-2023 toma posse no próximo dia 27 de julho, pelas 17h00, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, anunciou hoje a RTA.

Na cerimónia participam os secretários de Estado do Turismo, dos Assuntos Europeus, da Cultura, das Florestas e dos Desenvolvimento Rural e das Pescas.

Na mesma ocasião, Elidérico Viegas, que é presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a principal associação hoteleira do Algarve, assume a presidência da mesa da assembleia-geral da RTA e Isolete Correia, diretora-geral da Marina de Vilamoura, é empossada secretária da mesa.

João Fernandes é o novo presidente do executivo da entidade regional de turismo para os próximos cinco anos e será acompanhado naquele órgão pela atual presidente do conselho de administração da Infralobo – Empresa de infraestruturas de Vale do Lobo, Fátima Catarina, eleita vice-presidente da RTA, e pelo diretor-geral do hotel Cerro Mar e vice-presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Nuno Monteiro.

João Pedro Ferreira Caldas Fernandes, licenciado em Engenharia do Ambiente e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Universidade do Algarve, aperfeiçoou a sua formação na área do turismo na Ecole Hôtelière de Lausanne, Hospitality Management Institute e Universidade Nova de Lisboa.

João Fernandes assumiu desde cedo um papel ativo no associativismo e no desenvolvimento da região, tendo, entre outras participações, sido vice-presidente da comissão executiva da RTA (2013-2018), vice-presidente da Associação Turismo do Algarve (2013-2014), membro da assembleia geral da RTA (2009-2013), diretor do agrupamento de Escolas de Hotelaria e Turismo do Algarve, do Turismo de Portugal (2009-2013), e coordenador do Núcleo de Planeamento, Avaliação e Certificação no Centro de Formação Profissional de Faro do IEFP (2006-2009), entre outras funções na área da qualificação dos recursos humanos para o turismo.

Aos 44 anos, João Fernandes assume agora a presidência da Região de Turismo do Algarve para um mandato de cinco anos.

