Turismo: João Fernandes quer rejuvenescer a oferta e a imagem do Algarve

A Comissão Executiva da Região de Turismo do Algarve, liderada por João Fernandes, ex-vice-presidente daquela entidade, tomou posse, na última sexta-feira, para um mandato de cinco anos. A aposta centra-se no reforço da estratégia de diversificação e rejuvenescimento da oferta, com foco no desenvolvimento sustentável da região, na captação e fixação de talentos e de investimentos e na modernização tecnológica.

Tendo sempre presente a defesa dos interesses da Região e do setor, João Fernandes deixou claro que o Algarve pretende manter uma linha de diálogo e colaboração com o Governo e a Assembleia da República. “Tendo em conta os resultados, podemos dizer com convicção que o Algarve não concorre com outras Regiões do país. O Algarve disputa aquele que é o espaço internacional mais competitivo do turismo à escala global: o Mediterrâneo”, considerou.

O novo presidente da RTA garantiu a continuidade de projetos como o Cycling & Walking, a Algarve Nature Week, o 365 Algarve e o Algarve Cooking Vacations, os quais “têm contribuído para preencher vazios na região e alterar perfis de consumo”.

No entanto, João Fernandes traz novas ideias: “A região tem de desenvolver novas motivações de visita, nomeadamente, através do Turismo de Negócios, Turismo Náutico, Turismo Acessível e a Captação de Estágios e de Provas Desportivas. Queremos ser agentes ativos de captação de investimento, que ajude a requalificar a oferta e que traga inovação nos produtos e nos serviços. Para o efeito, estamos a trabalhar na constituição de um portfólio do edificado devoluto ou em estado degradado em zonas turísticas, para juntamente com o Turismo de Portugal, divulgá-lo junto de potenciais investidores”.

João Fernandes acrescenta ainda que a RTA “está já a colaborar ativamente com a ATA para uma definição comum do novo modelo de promoção externa, que balizará nos próximos três anos o reforço e a captação de novas rotas aéreas”. E sublinha que outros dos objetivos é “reforçar a cooperação com a CCDR e os municípios no que diz respeito a questões como a mobilidade, a nova regulamentação do alojamento local e definição das anunciadas taxas municipais turísticas”.

Com 44 anos, João Fernandes assume a presidência da RTA depois de passar por várias organizações como a Associação de Turismo do Algarve (ATA), as Escolas de Hotelaria e Turismo do Algarve (Turismo de Portugal), Universidade do Algarve, entre outras.

Num período em que se registam várias mudanças no panorama do turismo mundial, marcado pelo Brexit e a reemergência de mercados como a Turquia, Tunísia e Egito, o Turismo do Algarve “tem vindo, ainda assim, a revelar a solidez e consistência de um destino maduro, consolidando uma procura extraordinária de anos recentes”.

Para fazer frente aos novos desafios, João Fernandes conta com uma equipa constituída por Fátima Catarina (presidente do conselho de administração da Infralobo – Empresa de infraestruturas de Vale do Lobo), que é a nova vice-presidente da RTA, e por Nuno da Silva Monteiro (diretor-geral do hotel Cerro Mar e vice-presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve – AIHSA).

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, assume a presidência da mesa da assembleia-geral da RTA e Isolete Correia (diretora-geral da Marina de Vilamoura) foi empossada secretária da mesa.

