São Brás de Alportel: Centro de saúde vai ser remodelado

O Centro de Saúde de São Brás de Alportel vai ser objeto de intervenção, no exterior e no interior, de modo a melhorar as suas condições de acolhimento aos utentes, mediante um protocolo assinado, esta quarta-feira, entre a Câmara, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e a Santa Casa da Misericórdia local, proprietária do edifício.

O edifício vai ser objeto de trabalhos de pinturas e beneficiação, no seu exterior, num investimento global de cerca de 19 mil euros, que será custeado pelo Município de São Brás de Alportel. A ARS Algarve assegura ainda um conjunto de trabalhos e arranjos no interior do edifício, bem como a instalação de diversos equipamentos de ar condicionados, entre outras reparações gerais.

Para o Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, este protocolo “reveste-se da maior importância ao colocar em primeiro lugar a qualidade do espaço onde são prestados cuidados de saúde à população ao mesmo tempo que promove a conservação e preservação daquele edifício histórico”.

O protocolo agora assinado vai vigorar pelo período de um ano, altura em que as obras deverão estar concluídas.

O presidente da ARS Algarve destaca “a importância do reforço da articulação e das sinergias entre as autarquias e a ARS Algarve para, em conjunto, melhorar os cuidados de saúde prestados às populações e contribuir para reforçar a confiança nos serviços públicos de Saúde no Algarve”.