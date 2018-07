São Brás: Alfarroba será a convidada especial da Feira da Serra

Connect on Linked in

A edição de 2018 da Feira da Serra de São Brás de Alportel, que se realiza de 26 a 29 de julho, foi apresentada esta quarta-feira, à sombra de uma alfarrobeira dos jardins do pavilhão municipal, recinto que recebe novamente um evento que, este ano, tem por convidada especial a alfarroba, um dos produtos endógenos do Algarve com passado e futuro, que promete surpreender os visitantes.

Novamente em formato de quatro dias, o certame volta a mostrar como a tradição e a inovação se podem juntam num encontro perfeito, num evento que procura ser uma mostra do Algarve mais genuíno e ao mesmo tempo apresentar projetos de empreendedorismo, sendo também, cada vez mais, um desafio ao empreendedorismo local.

Ao longo de quatro dias, o recinto da Feira é uma rota de experiências para toda a família, recheada de animação.

O Palco Principal recebe Matias Damásio, no da 26, que abre o certame, seguindo-se na sexta-feira, dia 27, a atuação da fadista Raquel Tavares. No sábado, dia 28, a moda e a frescura do verão regressam à Feira da Serra com mais uma edição do desfile São Brás Fashion que sobe ao palco antes do concerto de Miguel Gameiro. No domingo, o habitual tributo à música portuguesa acontece com um momento protagonizado por Fernando Pereira.

Em 2018, a Feira da Serra conta com 18 espaços temáticos: o renovado Sítio da Alfarroba, a Aldeia Serrana, os Encontros de Sabores e de Ofícios, o Picadeiro, o Sítio dos Animais, o Sítio dos Curiosos, a Praça do Município, os palcos Principal, Sonoridades e Sabores, o espaço “o Mercado vai à Feira”, o Sítio do Vinho, os Jardins da Serra e do Barrocal, a Praça da Diversão, o Espaço “Visit São Brás de Alportel” e ainda a novíssima “Street Area”.

A Feira da Serra será um evento acessível. Todo o recinto foi concebido tendo com princípio permitir o acesso a todos os cidadãos, independentemente das suas dificuldades de locomoção. As entradas 1 e 3 têm acessos especiais para facilitar a entrada dos cidadãos com mobilidade condicionada, os quais podem usufruir de um serviço disponibilizado pela organização para terem acesso à zona reservada junto ao Palco Principal onde podem nas melhores condições desfrutar dos espetáculos.

“Para nós, a Feira da Serra é uma aposta ganha na promoção turística do concelho e na dinamização da economia local”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, aos jornalistas, a quem explicou que o Município encara este evento como “um investimento fundamental” na “dinamização económica do concelho com retorno direto para todos os participantes e indireto para toda a economia local, não apenas no decurso do certame, mas todo o ano”.

Medir o impacto deste evento no concelho é objetivo do Município num projeto que está a promover com a parceria da Universidade do Algarve.

Nesta edição da Feira da Serra, o investimento sofreu cerca de 12% face a 2017, justificados pela contínua aposta na melhoria e segurança do recinto e sobretudo como a necessidade de dar resposta às imposições legais relativas às instalações elétricas, explicou o edil são-brasense autarca, que é também Presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra 2018.

A vice-presidente da autarquia, Marlene Guerreiro, afirmou que a Feira da Serra de São Brás de Alportel, “há muito que deixou de ser apenas uma feira de artesanato ou gastronomia, é hoje uma referência do Algarve no país e além fronteiras, sendo uma verdadeira montra do melhor que o concelho tem para oferecer, o melhor que temos e somos” e “sobretudo uma festa de toda a comunidade são-brasense, orgulhosamente também dos seus jovens que se envolvem e participam, permitindo a tão almejada ponte entre a tradição e a inovação”.

Um desafio que tem sido superado com uma busca contínua por novos projetos, aliciando o empreendedorismo e a inovação, um “esforço fundamental” para que “hoje e cada vez mais a Feira da Serra seja jovem e tenha futuro”, referiu.

A nova Street Area, com a comida artesanal de rua, “dá o seu contributo ao estabelecer uma ponte entre a inovação e a tradição”, explicou Marlene Guerreiro, acrescentando que “a Feira da Serra pisca o olho ao empreendedorismo e à inovação e só assim podemos dar futuro à tradição e às potencialidades do nosso território”.

Responsável pela montagem da Feira da Serra, o vereador Acácio Martins contou que o recinto, com cerca de 20 mil m2, é constantemente melhorado para garantir a segurança e a fácil deslocação para todos os visitantes.

“A Feira da Serra é uma paixão dos são-brasenses. Está em constante inovação, crescimento e vitalidade. Acredito que vai ser uma grande edição”, afirmou Acácio Martins.

Alfarroba, a convidada especial

A alfarroba foi apresentada na Conferência de Imprensa por um dos homens mais conhecedores deste produto a nível mundial: o algarvio Manuel Caetano, apelidado por muitos como “Mr. Carob” (em português “Sr. Alfarroba”) que é o padrinho da Feira da Serra 2018. Juntou-se à conversa o industrial José Natalino, representante do setor da alfarroba em São Brás de Alportel.

Apaixonado pela alfarroba há já muitas décadas, Manuel Caetano revelou algumas das inúmeras potencialidades da alfarrobeira, “a maior amiga do meio ambiente”, uma árvore “verdadeiramente abençoada pela Natureza”, que é hoje no Mundo reconhecida como uma forte aliada para travar a desertificação e combater a poluição.

Manuel Caetano explicou que um hectare de alfarrobeiras absorve, em média, 15 toneladas de CO2 por ano, ou seja, o Algarve com as alfarrobeiras que tem atualmente tem capacidade para absorver perto de 4.500.000 toneladas de CO2/ano.

A alfarroba, enquanto fruto, é também um tesouro de inúmeras aplicações, que vem à nossa mesa em produtos que não imaginamos, entre muitas outras funcionalidades.

A nível comercial, a semente da alfarroba (que outrora foi unidade de medida e dá nome ao conhecido “quilate”) é a parte mais valorizada deste fruto. A sua utilização é usada na maior parte dos produtos que utilizamos, desde o setor alimentar (sobretudo pela sua capacidade espessante) ao setor farmacêutico até à gastronomia e à agropecuária.

São Brás de Alportel, conhecido pela sua tradição ao nível da doçaria de alta qualidade, tem vindo ao longo dos anos a apostar de forma crescente nos doces de alfarroba.

