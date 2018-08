São Bartolomeu de Messines estreia programa cultural de verão

Print This Post

Os “Sábados ao Largo” são a nova programação cultural que animará o centro histórico de São Bartolomeu de Messines, entre os meses de agosto e setembro, aos sábados de manhã, pelas 10h00.

Inspirado no património local, as atividades ao ar livre prometem dar destaque à zona histórica da vila através de oficinas criativas, passeios, aventuras pela vila, expositores de produtos locais e outras surpresas.

Com lugar marcado no Largo João de Deus, os “Sábados ao Largo” propõem uma viagem pela nossa cultura a partir de diferentes temas, técnicas, saberes, materiais e ferramentas.

A curadora desta iniciativa, Patrícia de Jesus Palma, explica: “A ideia dos ‘Sábados ao Largo’ é a de celebrar e dar a conhecer o património material e imaterial de São Bartolomeu de Messines, diversificando a oferta cultural no interior. As atividades convidam ao prazer de aprender, fazer e de nos divertirmos em conjunto, aliando saberes, sabores e boa-disposição. São um estimulante desafio para famílias, exploradores e curiosos de todas as idades, mas também um contributo positivo para a comunidade, revendo-se num contexto criativo e inovador.”

A iniciativa arranca já no próximo sábado com a oficina “À Descoberta do Azulejo”.

