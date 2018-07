Salir do Tempo propõe viagem ao período da Reconquista

Connect on Linked in

.

A feira histórica Salir do Tempo começa esta sexta-feira e vai prolongar-se até domingo na localidade de Salir, concelho de Loulé. O evento voltará a transportar o visitante até ao tempo em que o Algarve era ocupado pelos árabes e ao período da Reconquista.

Tendo por base a recriação histórica das lutas entre Cristãos e Mouros na disputa pelo território, o Salir do Tempo transforma aquela vila serrana num palco de experiências de regresso ao passado. Música, dança, artes performativas, recriações históricas, teatralizações, torneios de armas, animação itinerante, rábulas e estórias, falcoaria, exposições ou gastronomia são algumas das componentes desta festa medieval.

A recriação do mercado medieval, baseado em produtos dessa época, onde vários mercadores estarão presentes com as suas bancas de produtos tradicionais como o mel, cortiça, cestaria ou frutos secos, e os artesãos com os seus ofícios, também fazem parte deste cenário, bem como a parte gastronómica, com destaque para a recriação de uma cozinha medieval.

O recinto divide-se em três áreas temáticas – Cristã, Moura e Judaica – e, entre outros espaços, o visitante irá deparar-se com o acampamento castrense, caravana moura, mercado dos petizes e dos infantis, o judeu ferreiro, o harém, a pedra da moura encantada ou a praça dos artistas.

Para além de promover a animação no interior, o Salir do Tempo pretende também valorizar as tradições e a História local e dar a conhecer o património histórico do concelho. As portas abrem às 19h00, na sexta-feira e no sábado, e às 18h00 no domingo. Os bilhetes têm um preço de 3 euros (1 dia) e 5 euros (3 dias).

Like this: Like Loading...