PSD junta-se à população no alerta para o mau estado de conservação da estrada de Sagres

Os militantes do PSD apoiam a iniciativa levada a cabo na freguesia de Sagres, de alerta para o mau estado de conservação da estrada nacional 268, e reivindicam obras urgentes de melhoramento da EN 268 dentro do troço urbano da vila de Sagres.

“Esta iniciativa está no seguimento de uma campanha que, ao longo dos últimos oito anos, a população de Sagres, representada pela sua junta de freguesia e forças vivas da vila de Sagres, pretendia inicialmente sensibilizar a Infraestruturas de Portugal e o presidente da câmara municipal para a necessidade de melhorar a segurança de peões, ciclistas e automobilistas que utilizam o troço urbano da estrada 268 em Sagres”, informa o PSD Algarve.

No passado domingo, mais de 300 pessoas participaram numa marcha de protesto pela requalificação da EN 268, a estrada que dá acesso à vila de Sagres, no concelho de Vila do Bispo.

Em pleno verão, esta marcha fez parar o trânsito, durante hora e meia, originando filas de vários quilómetros para quem quis entrar e sair de Sagres.

Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, o presidente da junta de freguesia de Sagres, Luís Paixão (PSD), adiantou que, até agora, não obteve qualquer resposta da Infraestruturas de Portugal (IP) sobre quando arrancam as obras. “Agora, vamos mais uma vez solicitar uma reunião com a IP e, se não obtivermos resposta, vamos fazer mais uma ação de protesto durante o verão”, frisa o autarca.

Segundo Luís Paixão, este protesto teve como objetivo “pressionar a Infraestruturas de Portugal a realizar obras na via a curto prazo”, no sentido de “proporcionar segurança, principalmente aos peões que por lá circulam diariamente”, sendo que a EN 268 é “o cartão-de-visita de uma das localidades mais visitadas do país”, já que recebe anualmente “cerca de um milhão de visitantes”.

O deputado social-democrata Cristóvão Norte associou-se a este protesto, tendo assumido que vai apresentar um projeto na Assembleia da República no sentido de o governo proceder à requalificação e manutenção daquela via.

