Programa europeu de promoção dos sumos 100% visita laranja do Algarve

O programa Fruit Juice Matters, da responsabilidade da Associação Europeia de Sumos de Fruta (AIJN), tem vindo a promover um conjunto de visitas à fábrica Lara – Laranja do Algarve e à Cacial – Cooperativa Agrícola de Citricultores do Algarve, com o objetivo de dar a conhecer aquelas que são as várias fases do processo de produção do sumo de laranja 100%.

Esta é uma iniciativa única em Portugal que reúne profissionais de saúde, nutricionistas, representantes de autarquias e académicos para partilha de conhecimento sobre os sumos de fruta 100%, pretendendo promover o diálogo sobre as várias formas da sua integração na alimentação, de forma saudável e moderada.

O Fruit Juice Matters tem como missão partilhar o conhecimento e a ciência que existe por trás dos sumos de fruta 100%, promovendo a partilha de informação sobre os mais recentes resultados das investigações científicas e a opinião dos especialistas sobre os benefícios dos sumos de fruta 100%, assumindo-os como uma forma saudável e saborosa de incentivar para um maior consumo de fruta.

