Primeiro ‘cinco estrelas’ de VRSA “vai criar 70 postos de trabalho”

Connect on Linked in

.

O Grand House Algarve, primeiro hotel de cinco estrelas de Vila Real de Santo António e que surge da requalificação do antigo Hotel Guadiana, vai ter “um total de 70 funcionários” repartidos pelos três espaços que compõem a unidade hoteleira: hotel, Grand Café & Suites (na antiga Casa da Alfândega) e ‘beach club’ (na Ponta da Areia).

“Temos estado a dar formação aos futuros colaboradores e fizemos questão que a maioria fosse de Vila Real de Santo António ou desta zona”, explicou a diretora geral do hotel, Marita Barth, em declarações ao Jornal do Algarve.

Apesar do plano de negócios entregue inicialmente à câmara municipal indicar a criação de 40 postos de trabalho, a diretora do hotel assegura agora que o objetivo é mesmo chegar às sete dezenas de novos empregos.

O ‘beach club’, inaugurado recentemente num ato que marcou o final das obras de remodelação do antigo restaurante D. Jota (na Ponta da Areia), é a primeira etapa do projeto Grand House Algarve que “vai crescer com a abertura do hotel, ainda este verão, e do Grand Café & Suites, durante o próximo inverno”, revelou Marita Barth.

Apesar da inauguração, este ‘beach club’, em plena foz do Rio Guadiana, só deverá abrir ao público “dentro de alguns dias, já que ainda faltam algumas licenças”, contou a diretora do hotel.

Com o ‘beach club’ e assim que abrir o hotel, “entrarão ao serviço 56 funcionários”, um número que aumentará para os referidos 70 no final deste ano, ou início de 2019, quando entrar em funcionamento o terceiro espaço, na antiga Casa da Alfândega.

“Além de darmos preferência a colaboradores locais e, sempre que possível, a fornecedores de produtos da zona, a nossa filosofia é a de promover a cultura portuguesa, neste caso, a gastronomia, a história e o património de Vila Real de Santo António. Queremos colocar tudo isso no mapa do turismo de qualidade”, revelou.

Domingos Viegas

Like this: Like Loading...