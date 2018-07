Ponte do Guadiana: Circulação volta à normalidade esta semana e até meados de setembro

Print This Post

Trabalhos de requalificação “estarão concluídos em 2019”, garantiram os responsáveis da Infraestruturas de Portugal. Trata-se das primeiras obras de fundo desde a abertura da ponte, há 27 anos

DOMINGOS VIEGAS

A circulação rodoviária na Ponte Internacional do Guadiana voltará a ser efetuada nas quatro faixas de rodagem (duas em cada sentido) “já a partir desta semana, e até meados de setembro”, de forma a “não causar transtornos no tráfego durante o pico do verão”, revelaram os responsáveis da Infraestruturas de Portugal (IP).

O anúncio foi feito esta quarta-feira, durante a visita que o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, efetuou às obras de reabilitação da ponte, que faz a ligação rodoviária entre Portugal e Espanha nos municípios de Castro Marim e Ayamonte.

Recorde-se que, desde o início das obras, há cerca de três meses, que a circulação tem sido feita em apenas uma faixa em cada sentido, o que tem causado alguns constrangimentos.

A partir de setembro voltará a mesma situação, mas o tráfego passará a circular nas duas faixas centrais do tabuleiro (estará aberta uma em cada sentido) para permitir que os trabalhadores tenham as faixas exteriores livres.

Os responsáveis da IP explicaram ainda que “poderá haver, depois, algumas alterações pontuais, mas será sempre garantida a circulação em duas faixas, ou seja, uma em cada sentido”.

As obras, as primeiras de fundo desde que a ponte abriu ao trânsito (em 1991), estão orçadas em cerca de 10 milhões de euros, são pagas pelos governos de Portugal e Espanha e “estarão concluídas em 2019”, explicaram os responsáveis da IP sem, no entanto, revelar datas concretas.

