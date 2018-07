“Pecado da gula” toma conta de antigo convento em Lagoa

Connect on Linked in

Que melhor local para experimentar o “pecado da gula” que nos claustros de um antigo convento? Para delícia de todos os gulosos, a Câmara Municipal de Lagoa abriu ontem as portas do Convento de São José a mais uma Mostra do Doce Conventual. Até domingo, os visitantes podem deliciar-se com os doces e licores tradicionais nesta que é uma festa da doçaria conventual.

O Convento de São José – outrora destinado ao recolhimento de mulheres e crianças abandonadas que aqui recebiam a sua educação sob a orientação das freiras da Ordem das Carmelitas – serve assim, mais uma vez, de palco para a 16ª edição do evento mais doce de Lagoa. O certame decorre entre as 19h00 e as 01h00, com entrada gratuita.

“Tudo decorre em ambiente conventual, fielmente recriado, para que os mais gulosos possam fechar os olhos, sem sombra de pecado”, refere a autarquia.

Ao longo da Mostra do Doce Conventual também não faltará a música. Diariamente, pelas 22h00, será possível ouvir os Jigsaw (19), Os Compotas (20), os Daddy Jack Band (21) e os Gaijas (22). O evento contará ainda com a participação do DJ Beecuts.

Esta mostra, que se realiza em Lagoa desde 2003, tem como objetivo reavivar a memória de outros tempos e contribuir para que em terras algarvias se mantenha viva a tradição da doçaria conventual.

NC|JA

Like this: Like Loading...