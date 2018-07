Paulo Sá questiona Governo sobre problemas no Centro de Saúde de Tavira

Connect on Linked in

Os deputados comunistas Paulo Sá, eleito pelo Algarve, e Carla Cruz enviaram esta semana várias questões ao Governo sobre problemas detetados no Centro de Saúde de Tavira, designadamente ao nível dos recursos humanos, das instalações, do parque automóvel e do material clínico.

Esta iniciativa parlamentar surgiu depois de uma delegação do PCP ter visitado o Centro de Saúde de Tavira, mais concretamente, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Mar, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Balsa e a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Talabriga.

Os parlamentares denunciam que, naquele centro de saúde e nas respetivas unidades funcionais, há falta de profissionais de saúde em todas as áreas: médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e assistentes operacionais. E querem saber quando serão abertos concursos para a contratação destes profissionais.

Paulo Sá e Carla Cruz constataram ainda que as instalações da UCSP Mar, da USF Balsa e da UCC Talabriga são exíguas e querem saber quando serão estas unidades funcionais dotadas de instalações mais amplas, quando será a extensão de saúde de Cachopo, pertencente à UCSP Mar, dotada de novas instalações, bem como quando serão realizadas obras na Extensão de Saúde de Cabanas e Conceição de Tavira, pertencente à USF Balsa, dotando-a de uma sala de enfermagem.

Mas as exigências dos deputados comunistas não ficam por aqui. Querem que o Governo explique quando serão a UCSP Mar, a USF Balsa, a UCC Talabriga e a USP dotadas de um parque automóvel adequado às suas necessidades, por forma a garantir que as visitas domiciliárias e outros serviços no exterior possam ser realizados sem as atuais restrições.

Finalmente, Paulo Sá e Carla Cruz perguntam como é que o Governo avalia o facto de, na USF Balsa, se verificar uma falta recorrente de material para o teste da hemoglobina glicosada e de este ano as vacinas da gripe não terem chegado para todos os utentes, bem como que medidas serão tomadas para ultrapassar estas situações.

