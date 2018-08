Padel Tour 2018 chega ao Algarve

Print This Post

O CasinoSolverde.pt Padel Tour 2018 ruma a sul entre os dias 9 e 12 de agosto com a nona etapa do circuito nacional que percorre o país desde o início do ano.

O torneio terá lugar no Vilamoura Tennis & Padel Academy e no Vale de Lobo Tennis Academy, dois clubes de referência no país. A entrada é gratuita.

Nesta nona etapa do circuito, prova oficial da classe 5.000, está em jogo um ‘prize-money’ (prémio monetário) de €2.000 na categoria de masculinos e €1.000 na categoria femininos. A etapa faz parte do calendário oficial de provas da Federação Portuguesa de Padel.

Durante estes quatro dias estão previstas actividades e prémios para jogadores e público, com destaque para as clínicas de padel, onde terão oportunidade de jogar com os atletas de topo: Diogo Rocha e Ana Catarina Nogueira.

O CasinoSolverde.pt Padel Tour 2018 está dividido em 13 etapas, onde são distribuídos 75.000 pontos no ranking oficial da modalidade.