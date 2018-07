Olhão: Dois detidos na Via do Infante por contrabando de tabaco

Connect on Linked in

A Unidade de Ação Fiscal da GNR apreendeu 129.200 cigarros e 284 quilos de tabaco triturado, que tinham sido introduzidos em território nacional de forma fraudulenta.

A referida apreensão resultou de uma ação de fiscalização de âmbito rodoviário realizada na A22 (Via do Infante), na zona de Olhão, conjuntamente com o Comando Territorial de Faro.

“Na ação de fiscalização foi intercetado um veículo ligeiro de mercadorias, tendo-se verificado que transportava no espaço de carga uma quantidade avultada de maços de cigarros e de tabaco triturado”, explicou fonte da GNR, acrescentando que, além do tabaco, foram apreendidos 1.290 euros em numerário que se encontrava na posse de um dos ocupantes.

Da ação resultou ainda a detenção de duas pessoas, um homem e uma mulher, com 33 e 28 anos, que se faziam transportar no veículo, pela suspeita da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo de tabaco.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

A mercadoria apreendida apresenta um valor presumível de 80 mil euros, o que se traduz numa prestação tributária devida ao Estado de mais de 61 mil euros.

