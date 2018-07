O socorro de ambulância vai ser mais rápido em Alvor

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A vila de Alvor já tem uma ambulância de emergência médica que vai ficar nesta freguesia do concelho de Portimão, em permanência, durante todo o verão.

Para isso, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, inaugurou na semana passada um local estratégico de pré-posicionamento da proteção civil municipal, que permitiu albergar, desde este dia, um posto de emergência médica do INEM, a funcionar 24 horas por dia, operacionalizado pela delegação de Portimão da Cruz Vermelha, com uma ambulância de emergência médica “à porta”, e que servirá prioritariamente aquela freguesia.

“Esta medida, que se insere na estratégia municipal de resposta no âmbito da proteção civil e socorro, e à semelhança dos destacamentos já operacionalizados na Senhora do Verde e no aeródromo municipal, visa aproximar os meios das áreas de maior procura operacional ou risco”, salienta a autarquia, frisando que, “neste caso específico, estima-se reduzir em cerca de oito minutos o tempo médio de prestação de socorro na época de maior afluxo turístico e mais trânsito naquela localidade”.

Além da antecipação na chegada da ambulância às ocorrências naquela localidade (que representam mais de 15% da atividade operacional no concelho), esta iniciativa assegura ainda a presença de uma equipa diferenciada com desfibrilhador automático externo (DAE) no coração da vila de Alvor.

No final da cerimónia, Isilda Gomes sublinhou a importância de explorar todas as medidas que reduzam o tempo de resposta do socorro, e que é de capital importância garantir que Portimão continue a ser reconhecido como “um destino turístico seguro”.

NC|JA

Like this: Like Loading...