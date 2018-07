O maior especialista em presunto vai estar na feira de Monchique

Connect on Linked in

Presunto fumado de Montalegre, presunto de Castelo Branco, de Estremoz, de Porco Alentejano de bolota IGP de Santana da Serra, Ibérico de Guijuelo (Espanha) e, como não poderia deixar de ser, presunto de Monchique, vão estar em exposição e à prova na XXI edição da Feira do Presunto de Monchique, pela mão do maior especialista nacional do setor – o chef Vítor de Oliveira.

O certame realiza-se nos próximos dias 28 e 29 de julho, no parque de S. Sebastião, com entrada livre, e inclui ainda workshops de corte de presunto, apresentações técnicas, provas, harmonizações e muitas outras atividades.

Estas iniciativas vão ter lugar no espaço da “Academia de Corte”, onde o especialista estará disponível para partilhar o seu conhecimento técnico quer junto dos produtores locais, quer de curiosos e apreciadores desta iguaria nacional.

Neste encontro, adianta a organização, “Vítor de Oliveira terá ainda a responsabilidade de monitorizar os produtos de charcutaria de Monchique, com o intuito de organizar provas cegas que permitam a discussão e a partilha de procedimentos, processos e qualidades organoléticas da charcutaria da região, abrindo assim as fronteiras do conhecimento sobre um setor que tem tanto de importante como de desconhecido”.

A Câmara de Monchique pretende, assim, “conferir outra dimensão à Feira do Presunto e proporcionar a oportunidade de levar junto dos produtores locais, saberes e sabores de outras regiões produtoras de presunto”.

A animação da feira conta com os concertos de Aurea no dia 28 de julho, e com a Blaya no dia 29 de julho, ambos às 22h00.

NC|JA

