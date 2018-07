O cheiro da sardinha assada volta a invadir Portimão

Connect on Linked in

O aroma da sardinha assada vai voltar a invadir a zona ribeirinha de Portimão, entre os próximos dias 1 e 5 de agosto, em mais um Festival da Sardinha . Para além deste ícone gastronómico da cidade, o evento apresenta um cartaz musical gratuito onde se destacam os artistas Matias Damásio, Raquel Tavares, Ana Bacalhau, The Black Mamba e um tributo à banda Xutos & Pontapés

O aroma da sardinha assada volta a invadir a zona ribeirinha de Portimão, entre 1 e 5 de agosto, na 24ª edição do Festival da Sardinha. Trata-se de um dos mais emblemáticos festivais gastronómicos do país, cuja primeira edição remonta a 1985.

A organização promete cinco noites de festa, onde será possível degustar a afamada sardinha assada como manda a tradição, em pão caseiro ou no prato acompanhada com a batata cozida e a salada à algarvia.

A animação também será uma constante na zona ribeirinha, entre o museu de Portimão e a zona entre pontes, com exposições, artesanato, doçaria, animação de rua e sonoridades que vão do folclore à música tradicional portuguesa, passando ainda pelo teatro e pela Feira do Livro.

O evento, que em 2017 atraiu 50 mil visitantes à zona ribeirinha, volta a envolver os restaurantes mais antigos e tradicionais desta zona da cidade, garantindo que em qualquer estabelecimento da cidade é possível degustar este verdadeiro ex-líbris como manda a tradição.

A nível musical, o destaque vai para o programa de artistas que subirá ao palco, diariamente, a partir das 22h00, junto à antiga lota.

O cartaz musical arranca no dia 1 de agosto com o cantor e compositor angolano Matias Damásio, prossegue no dia 2 com um tributo à banda Xutos & Pontapés, a cargo da banda local Xutos Total, e no dia 3 com Raquel Tavares. No dia 4, Ana Bacalhau apresenta-se em nome individual e, no último dia, 5 de agosto, a festa é garantida com o trio The Black Mamba.

O Festival da Sardinha começa pelas 19h00 e encerra diariamente à 01h00. O acesso é livre.

JA

Like this: Like Loading...