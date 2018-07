Motorista da Uber agredido em Lagos

Print This Post

A presença da Uber no Algarve não está ser pacífica, sendo odiada por uns e adorada por outros. A questão volta a estar na ordem do dia depois de, no passado sábado, um motorista da Uber ter sido agredido por um taxista, tendo ainda sido ameaçado por outros taxistas. A agressão ocorreu junto à estação de comboios de Lagos, quando o motorista da plataforma digital estava a apanhar um grupo de clientes.

Segundo um vídeo que corre nas redes sociais, filmada com um telemóvel por uma testemunha no local, o agressor chega ao ponto de empurrar e pontapear o motorista da Uber, até que este resolve afastar-se e regressar ao carro.

A Uber começou no verão passado a operar em toda a costa algarvia, depois de em 2016 este serviço de transporte de passageiros em carros privados – que começou a operar em Portugal em julho de 2014, passando a concorrer diretamente com os táxis – ter entrado em funcionamento apenas entre as zonas de Faro e Albufeira.

Os cerca de 420 taxistas da região não escondem a sua preocupação com esta situação, já que a Uber tem vindo a ganhar adeptos devido aos preços reduzidos, comodidade e por ser “a moda do momento”.

NC|JA

