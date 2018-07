Monchique é a primeira a ser posta à prova nas 7 Maravilhas à Mesa

Connect on Linked in

A mesa de Monchique vai ser a primeira do Algarve que vai ser posta à prova no concurso das “7 Maravilhas à Mesa”, na primeira de sete galas eliminatórias, que está marcada para o próximo domingo (22), com transmissão em direto na RTP1. Nesta primeira gala, que será realizada a partir de Monsaraz, estarão a concurso as mesas de Ponta Delgada, Terras da Chanfana, Vila Real, Braga e Almeirim, além de Monchique.

Os sabores do concelho algarvio serão, assim, os primeiros do Algarve a serem colocados à prova neste concurso, onde estão ainda representadas as mesas de Vila do Bispo, Silves, Loulé, Tavira e Cacela Velha.

A candidatura de Monchique às “7 Maravilhas à Mesa” assenta em pratos à base de carne de porco preto, que resultam em “receitas típicas e que mantêm o genuíno gosto da tradição”. Assim, a mesa de Monchique apresenta pão caseiro, tiborna de chouriça, sopa de feijão, javali estufado com cogumelos silvestres e milhos aferventados, sem esquecer a famosa aguardente de medronho.

Segundo o município, “falar destes ícones gastronómicos, é falar de tradições ancestrais que se mantêm até hoje”. “São rituais tão únicos e particulares, que fazem com que estes produtos sejam verdadeiros anfitriões gastronómicos do concelho e que proporcionam aos visitantes saborear, não só a excelência e qualidade dos mesmos, como provar da história e beber das tradições”, acentuam os coordenadores da candidatura.

Segundo conta ao JORNAL DO ALGARVE Marta Cândido, técnica superior da autarquia que coordena a candidatura às “7 Maravilhas à Mesa”, esta candidatura “servirá sobretudo para promover o que de melhor se faz na nossa terra”. “Queremos colocar o foco nos nossos produtos únicos e nos processos de produção destes pratos típicos, que começam novamente a renascer e a despertar o interesse das gerações mais novas”, salienta Marta Cândido.

Nuno Couto|Jornal do Algarve

