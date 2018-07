Connect on Linked in

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, estará esta quarta-feira à tarde no Algarve para visitar as obras de requalificação que estão a decorrer na Ponte Internacional do Guadiana e as obras de urgência na EN 125, no sotavento algarvio.

O governante, que além daquelas fará o ponto da situação das obras na EN 124 e EN 396, será acompanhado pelo vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, José Serrano Gordo.

