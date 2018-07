Mercadorias vão pagar menos portagens na Via do Infante em 2019

Connect on Linked in

O ministro do Planeamento e Infraestruturas anunciou hoje uma redução das portagens para os veículos de transporte de mercadorias, a partir do próximo ano.

Desde 2016 que os veículos de transporte de mercadorias das classes 2, 3 e 4 têm entre 15% a 20% de desconto nas taxas de portagem na Via do Infante (A22), tal como acontece noutras regiões do interior.

Com a nova medida do Governo, as viaturas de mercadorias passarão a ter mais 15% de desconto no período diurno e mais 20% no período nocturno (das 20h00 às 08h00) e fins de semana.

