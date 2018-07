Mathias Damásio, Raquel Tavares e Ana Bacalhau no Festival da Sardinha

Connect on Linked in

O programa de animação de verão em Portimão vai ser vivido até ao final de setembro com vários espetáculos de música, mercados, festivais, feiras, provas desportivas, animação nas praias, iniciativas para os mais novos, entre muitas outras propostas ao ar livre.

O evento mais emblemático é o Festival da Sardinha, um dos mais famosos festivais gastronómicos do país, que terá lugar, entre os dias 1 e 5 de agosto, na zona ribeirinha de Portimão. Este será o palco para grandes concertos com acesso livre e gratuito, com nomes como Mathias Damásio (1 de agosto), Xutos Total (2), Raquel Tavares (3), Ana Bacalhau (4) e The Black Mambas (5).

Mas, antes do Festival da Sardinha, o centro de Portimão será palco, entre os dias 17 e 29 de julho, do Festival das Francesinhas, com a tradicional sanduíche de pão do Porto a descer a sul.

A 21 de julho, realiza-se o Festival Chaminé de Ouro, onde as vozes dos mais pequenos cantores vão encantar.

Em agosto, a Alameda transforma-se num espaço de tascas ao ar livre, com a iniciativa “Tasquinhas da Alameda”, onde serão servidas as mais tradicionais iguarias de todo o país.

Voltando à zona ribeirinha de Portimão, todas as sextas-feiras há “Música no Coreto” para quem gosta de dançar ou ouvir uma boa música. Por seu lado, uma das maiores feiras do livro a sul do país está patente no mesmo local, até 24 de agosto, uma oportunidade para comprar grandes livros a pequenos preços.

A novidade deste ano na Praia da Rocha é a primeira edição do festival “Solaris Sunset Empire”, nos dias 14 e 15 agosto. O areal da Praia da Rocha vai ser palco de um sunset ao som de Dj’s internacionais.

