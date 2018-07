Mais um vila-realense campeão de padel

Connect on Linked in

Vasco Martins, do Padel Clube de Vila Real de Santo António, que fez dupla com Manuel Costa, sagrou-se campeão nacional de padel do escalão sub-16 masculino, no Campeonato Nacional de Padel de jovens, que se disputou recentemente no Estoril.

A dupla vila-realenses constituída por Gabriel Marques e Jorge Nené ficou na segunda posição do escalão de sub-12 masculino, enquanto Margarida Salvador, também do Padel Clube de VRSA, que fez dupla com Madalena Santos, foi segunda em sub-16 femininos.

