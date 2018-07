Loulé Summer está de regresso com “concertos surpreendentes”

Connect on Linked in

Loulé, Quarteira e Almancil recebem durante o mês de agosto a segunda edição do Loulé Summer, evento que pretende proporcionar espetáculos de música e uma animação diferenciadora a todos os que se encontram de férias na região algarvia e aos residentes.

O momento inaugural acontece a 04 de agosto com a estreia do espetáculo comemorativo dos 25 anos da Ala dos Namorados. A banda do louletano Nuno Guerreiro terá como convidados outros nomes de referência da música portuguesa, como Sara Tavares, com quem a Ala partilha o tema “Solta-se o Beijo”, ou Vitorino.

A Orquestra Clássica do Sul junta-se este ano a Ana Bacalhau, para um concerto com uma fusão de géneros no dia 11 de agosto, no calçadão nascente de Quarteira. No dia 14 de agosto, o Jardim das Comunidades, ponto de encontro da vila de Almancil, recebe o concerto com David Carreira.

No dia 25 de agosto, no encerramento do Loulé Summer, as atenções centram-se na cidade de Loulé, com dois momentos: A DJ Carolina Torres anima o “Urban Sunset” no Largo de S. Francisco, a partir das 19h00, e Dengaz atuará no Largo D. Afonso III.

Todos os espetáculos têm início às 22h00 (à exceção do “Urban Sunset”). A entrada é livre em todos os concertos, apenas na Ala dos Namorados os bilhetes têm um custo de 15 euros e podem ser adquiridos no comércio de Loulé ou na internet (www.bol.pt).

