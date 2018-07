Loulé: SC Escanchinas em destaque na “História e Estórias dos Nossos Clubes”

Connect on Linked in

.

Numa iniciativa da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Loulé, com apresentação e condução de Neto Gomes, realiza-se no próximo este sábado, 21 de julho, pelas 19h30, mais uma sessão da “História e Estórias dos Nossos Clubes”, desta vez dedicada ao Sport Clube Escanchinas de Almancil.

O Jardim das Comunidades em Almancil irá acolher este evento onde será abordado o historial, os momentos e as personalidades que marcaram o clube.

“História e Estórias dos Nossos Clubes” é um projeto que tem percorrido o concelho de Loulé com um programa de memória e reflexão, com o objetivo de evocar a história, as estórias, as afetividades, os momentos com especial significado para os clubes mais representativos de um município marcado pela dinâmica associativa.

A entrada no evento é gratuita.

Like this: Like Loading...