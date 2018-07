Loulé: Mais cinco cidadãos “ganham” terrenos nas hortas sociais

Connect on Linked in

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, acompanhado pelo vereador do Ambiente, Carlos Carmo, e pelo presidente da Junta de Freguesia de S. Clemente, Carlos Filipe, entregou, esta quinta-feira, cinco talhões nas Hortas Sociais das Bicas Velhas de Loulé a cinco munícipes do concelho.

As Hortas Sociais de Loulé constituem um equipamento camarário com uma forte componente social, que proporciona aos cidadãos, em especial aos mais carenciados, a possibilidade de cultivarem e poderem usufruir de produtos agrícolas frescos, produzidos por si e pelo seu agregado familiar, constituindo, por isso, um instrumento de subsistência alimentar, complementar e sociocultural para famílias com maiores dificuldades económicas.

As Hortas das Bicas Velhas são detentoras de um regulamento, o qual é cumprido pelos utilizadores no que se refere ao uso correto dos recursos disponibilizados bem como o cumprimento das técnicas de uma agricultura sustentável e saudável, de acordo com as regras da agricultura biológica e uma convivência sã entre os utilizadores.

