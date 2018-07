Lota Cool Market está de regresso a Portimão

Print This Post

A quinta edição do Lota Cool Market arranca esta quarta-feira na cidade de Portimão. Até ao próximo dia 22 de julho, a zona ribeirinha irá acolher este mercado de novo artesanato, design e produtos gourmet de produção nacional. Este ano, o evento tem como mote “UnderWater Love”.

“Neste mercado é possível encontrar projetos de criativos nacionais e inovadores, revelando novas tendências e produtos originais, com a participação de mais de 40 expositores, oriundos de diferentes partes do país e do Algarve”, adiantam os promotores.

Nesta edição, o mercado realiza-se durante cinco dias, no horário das 18h00 às 01h00 e com propostas únicas e originais de artesãos urbanos, novos designers e artistas das mais diversas áreas, inspirados nas tendências do momento, da moda e da decoração.

O Lota Cool Market é de entrada livre e no recinto haverá espaço não só para a mostra e venda de produtos de novo artesanato, design e gourmet, como também para o entretenimento e música alusiva ao tema.

O “mercado mais cool do sul” é organizado pela associação Teia D`Impulsos, em parceria com Diana Condesso, designer de interiores e mentora desta iniciativa, e conta mais uma vez com o apoio da câmara e da junta de freguesia de Portimão.

JA

