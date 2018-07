Ligação entre Funchal e Portimão poderá ser alargada “para além dos meses de verão”

Connect on Linked in

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, esteve esta terça-feira no porto de Portimão para a cerimónia de receção ao ferry “Volcán de Tijarafe”, que iniciou recentemente as ligações semanais entre o Funchal, na Madeira, e Portimão, no Algarve.

A governante salientou que a nova ligação por ferry assegura o “princípio da continuidade territorial” e mostrou-se otimista de que, no futuro, se possa “estender o serviço para além dos meses de verão” e, eventualmente, com “mais do que uma ligação semanal”.

O navio “Volcán de Tijarafe” transporta passageiros e veículos e ligará Portimão e o Funchal, no mínimo, durante os próximos três anos, estando previsto um mínimo anual de 12 viagens de ida e volta, apenas para o período de verão. O trajeto entre o Funchal e Portimão dura cerca de 23 horas e é de destacar o aumento da procura – tanto de passageiros como de veículos – desde o lançamento do serviço.

A ministra do Mar realçou que a nova ligação por ferry entre a Madeira e o Continente é fruto do trabalho conjunto entre o Ministério do Mar e o Governo Regional da Madeira, destacando ainda o papel da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, da Câmara Municipal de Portimão e do Grupo Sousa, que opera o navio através da ENM – Empresa de Navegação Madeirense.

