“Levante” na costa algarvia, pelo menos, até sexta-feira

O vento de sueste, também conhecido por “levante”, é sinónimo de aumento da temperatura da água do mar e da temperatura do ar, mas é preciso redobrar as precauções na praia porque também significa que a agitação marítima é superior.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) informa que estas condições vão manter-se, pelo menos, até sexta-feira, com ondulação que pode atingir 1,5 metros no sotavento e 2 metros no barlavento algarvio.

Apesar deste fenómeno ser normal na costa sul, a AMN recomenda que os banhistas, e todos os que pratiquem atividades lúdicas no mar (embarcações de recreio, motas de água, gaivotas, entre outros) tenham em atenção as seguintes recomendações:

– Optar por praias vigiadas;

– Respeitar a sinalética das praias, nomeadamente os sinais das bandeiras, bem como os conselhos dos nadadores-salvadores e da Autoridade Marítima / Polícia Marítima;

– Evitar os períodos de maior exposição solar (11h00 – 16h00);

– Manter uma hidratação permanentemente;

– Não hesitar em pedir socorro quando em dificuldades, seja no mar ou mesmo em terra;

– Vigiar permanentemente as crianças e a uma distância próxima;

– Nadar sempre paralelamente à praia;

– Respeitar um intervalo de três horas após uma refeição normal antes de tomar banho;

– Não efetuar saltos para a água, a não ser em locais vigiados e específicos para o efeito, devendo ser evitadas as acrobacias;

– Não tomar banho e/ou nadar sob o efeito de álcool ou drogas;

– Respeitar os sinais de perigo de derrocadas das arribas;

– Evitar atividades lúdicas ou passeios no mar em condições meteo-oceanográficas menos favoráveis, nomeadamente com motas-de-água, gaivotas, stand-up-paddlle, entre outros, bem como passeios no mar e visitas a grutas, escolhendo para essas atividades dias em que as condições de mar e vento estejam mais favoráveis.