Lagos volta a ser a terra das doces descobertas

Ovos, açúcar, figos, amêndoas, receitas que se perdem no tempo e mãos experientes. Estes são os principais ingredientes da Feira Concurso Arte Doce, que terá lugar, no último fim de semana de julho, em Lagos. A 31ª edição da feira promete voltar a apresentar autênticas obras de arte em forma de doce, este ano inspirados no tema “Lagos e o Mar – Terra de Descobertas”

Entre os próximos dias 27 e 29 de julho, a cidade de Lagos volta a ser paragem obrigatória para os fãs de doces. O complexo desportivo municipal recebe a 31ª edição da Feira Concurso Arte Doce, onde várias doceiras do concelho vão aplicar a arte e a criatividade na produção de doces. A entrada é livre.

Doces finos, dom rodrigos, morgados e doces de figo, são apenas alguns dos que poderá experimentar neste certame, que este ano terá como tema “Lagos e o Mar – Terra de Descobertas”.

Foi de Lagos que saíram muitas das embarcações portuguesas que nos séculos XV e XVI descobriram o caminho marítimo para diversas partes do mundo, sendo que muitos navegadores da história dos descobrimentos portugueses são lacobrigenses, com destaque para Gil Eanes, recorda a organização, a cargo da autarquia local. Com a escolha deste tema, o município – que se intitula atualmente como “cidade dos descobrimentos” – pretende mostrar que “Lagos não representa hoje apenas o arranque dos descobrimentos portugueses, mas é também terra de descobertas, em que todos os dias surgem novas oportunidades de descobrir e experienciar algo único e autêntico”.

Segundo a organização, este tema “permitirá às doceiras participantes pôr a imaginação à prova para este concurso”, que visa “apelar à criatividade e sentido estético das doceiras, valorizando as características do doce tradicional que tem na componente visual um dos seus maiores atrativos”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve

