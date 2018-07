Lagos: Diogo Piçarra e Gisela João atuam na Feira Arte Doce

Connect on Linked in

Todos os anos o ritual repete-se. No último fim de semana de julho (27 a 29 de julho), a cidade de Lagos transforma-se na capital artística da doçaria algarvia, com a realização da Feira Concurso Arte Doce, que já vai na sua 31ª edição.

O programa da feira volta a apostar em grandes artistas nacionais, e para todos os gostos, como Diogo Piçarra, Gisela João e Nelson Freitas.

O certame, que tem entrada gratuita, decorre novamente no complexo desportivo municipal e é organizado pela Câmara Municipal de Lagos, contando com os apoios das juntas de freguesia do município, da empresa municipal Lagos em Forma e de alguns restaurantes do concelho.

Este é um concurso onde as doceiras participantes põem à prova a imaginação. O evento visa “apelar à criatividade e sentido estético das doceiras, valorizando as características do doce tradicional que tem na componente visual um dos seus maiores atrativos”.

O tema obrigatório escolhido para esta edição é “Lagos e o Mar – Terra de Descobertas”, que pretende realçar, através da criatividade das doceiras, a forte ligação do município ao mar. “Hoje, Lagos não representa apenas o arranque dos descobrimentos portugueses, mas é também ‘terra de descobertas’, em que todos os dias surgem novas oportunidades de descobrir e experienciar algo único e autêntico”, salienta a organização.

