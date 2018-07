Lagos celebra Dia dos Avós com piquenique e concurso de poesia

Connect on Linked in

Lagos volta a assinalar o Dia Mundial dos Avós, comemorado anualmente a 26 de julho, com atividades não só destinadas aos avós mas também aos mais novos, estimulando as relações entre avós e netos.

A primeira atividade está prevista exatamente para a data em que se comemora esta efeméride, 26 de julho, e consiste no piquenique “Avós e Netos”, a ter lugar na mata de Barão de São João, entre as 14h30 e as 16h30. A tarde contará com animação musical do artista Humberto Silva. A autarquia assegura o transporte para o local.

No âmbito das comemorações deste dia, a autarquia está igualmente a organizar a quarta edição do “Concurso de Poesia Avós e Netos”. Esta atividade, destinada aos seniores (com idade igual ou superior a 60 anos) e a crianças e jovens lacobrigenses (dos 10 aos 15 anos), assume como principal objetivo “prestar homenagem e valorizar a figura dos avós e a sua importância nas famílias, sobretudo na atualidade”. “É também uma forma de, tanto os netos, como os avós, poderem expressar sentimentos e demonstrar o carinho e apreço pelos seus familiares, contribuindo assim para o reforço das relações intergeracionais”, realça a autarquia.

Os poemas podem ser recebidos até ao dia 20 de julho, no edifício da Câmara de Lagos ou nas juntas de freguesia do concelho. A entrega dos prémios terá lugar no dia 29 de julho, durante a Feira Arte Doce. O concurso prevê prémios para os três primeiros classificados.

NC|JA

Like this: Like Loading...