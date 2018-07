Lagoa vai abraçar projeto para atletas com alto potencial

Connect on Linked in

O concelho de Lagoa passará, já a partir do próximo ano letivo, a ser o único concelho do Algarve e Alentejo equipado com uma escola pertencente ao Projeto Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE).

A oferta será efetuada já em 2018-2019, através da escola secundária Padre António Martins de Oliveira (Espamol). “Esta unidade de ensino estará capacitada para um acompanhamento especializado aos alunos/atletas com, entre outras condições, um tutor que garantirá a definição de planos pedagógicos individuais, gestão de períodos de sobrecarga, apoio emocional, controlo da ansiedade, análise das avaliações formativas, bem como o acompanhamento e ensino à distância”, salienta a autarquia.

O município de Lagoa estima que possam vir a integrar o projeto perto de 20 alunos/atletas do ensino secundário do concelho de Lagoa, praticantes de várias modalidades, como canoagem, badmínton, andebol, ténis e vela.

Para tal, os atletas terão de reunir uma das seguintes condições: serem atletas com estatuto de alto rendimento desportivo, representarem habitualmente as seleções nacionais das respetivas modalidades, ou ser-lhes reconhecido alto potencial desportivo.

As Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola visam uma articulação eficaz entre a escola, os encarregados de educação, as federações desportivas e os municípios, tendo por objetivo “conciliar, com sucesso, a atividade escolar com a prática desportiva”.

JA

Like this: Like Loading...