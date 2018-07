Lagoa promove meditação para crianças nas escolas

Connect on Linked in

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Francisco Martins, revelou na semana passada que o projeto “AMARTE – Meditação para Crianças do Pré-Escolar”, que foi implementado este ano nos jardins de Infância do ensino público do concelho, “serviu para fundamentar aquela que era já uma intenção: estender o período de aplicação do projeto, pelo elevado número de valências que aglutina”.

O autarca garantiu que o projeto continuará nos próximos dois anos letivos (2018-2019/2019-2020), prosseguindo a filosofia de Lagoa enquanto “cidade educadora”.

Este projeto de meditação nas escolas é desenvolvido com as crianças em contexto de sala de aula e envolveu, neste primeiro ano, perto de 300 alunos de dois agrupamentos de escolas do concelho.

“A experiência da prática de meditação, na voz dos educadores, contribui para a sua capacitação enquanto agentes de mudança de comportamentos e, consequentemente, para uma escola mais harmoniosa com crianças estimuladas para a autoconfiança e autonomia, capazes de gerir e expressar melhor as suas emoções”, realçam os promotores do projeto.

JA

