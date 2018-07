Lagoa: Farol de Alfanzina aberto ao público até final de agosto

Connect on Linked in

O farol de Alfanzina, em Carvoeiro, está aberto para visitas durante os meses de julho e agosto. Para isso, a Câmara de Lagoa assinou, no passado dia 3 de julho, em Faro, um protocolo de colaboração com a Direção-Geral da Autoridade Marítima e o “Lagoa Académico Clube”, com o objetivo de garantir a visita ao farol, mediante um serviço de voluntariado que cative jovens para o trabalho.

As visitas estão a ser efetuadas até ao dia 31 de agosto, de terça-feira a domingo, entre as 14h30 e as 18h30, com o apoio de jovens voluntários entre os 16 e os 30 anos que se candidataram ao programa de ocupação dos tempos livres do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

O farol de Alfanzina é um dos 30 faróis do Continente, seis dos quais no Algarve, e é uma infraestrutura de apoio à navegação, garantindo a segurança ao tráfego marítimo.

“Este protocolo surge com o sentido de fomentar e promover o voluntariado, e, concretamente, o voluntariado cultural”, salienta a autarquia de Lagoa, que pretende, assim, “desenvolver um conjunto de iniciativas que diversifiquem, qualifiquem e inovem as políticas culturais”.

