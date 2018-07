João Vasconcelos: “Se estão preocupados com o Algarve que acabem com as portagens de vez”

Connect on Linked in

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, esteve esta quarta-feira no Algarve para visitar as obras da Ponte Internacional do Guadiana, na fronteira, e para dar por concluídas, em Olhão, as obras de “emergência” realizadas na EN 125, mas teve uma receção inesperada por parte dos utentes da Via do Infante.

Na cidade cubista, o governante tinha à sua espera um grupo de utentes da Via do Infante, liderado pelo deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda e eleito pelo Algarve, que voltou a exigir a abolição das portagens.

“Mais uma vez, vem fazer pouco do Algarve e das suas populações, tal como António Costa e o seu governo PS. Se estão preocupados com o Algarve que acabem com as portagens de vez”, escreveu, entretanto, o parlamentar bloquista nas redes sociais.

