Jerónimo de Sousa estará em Monte Gordo e Albufeira

O secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, estará no dia 15 de agosto no Algarve para participar no Comício de Verão que decorre anualmente no parque de merendas de Monte Gordo (13h00) e, posteriormente, no jantar que decorrerá em Albufeira (junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários).

O PCP iniciou este mês uma série de comícios de verão, que continuarão no mês de agosto, além de Albufeira e Monte Gordo, em Quarteira (dia 03), Alcoutim, Faro e Lagos (os três no dia 04), Olhão (17), Armação de Pêra (23), Portimão (24), Tavira (26) e Odeceixe (27).

Os primeiros realizaram-se em Alte e São Brás de Alportel.

