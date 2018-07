Hoteleiros perspetivam quebra do mercado inglês este verão

Connect on Linked in

O primeiro mercado emissor de turistas da região, que representa mais de 40% da quota de mercado, está em queda e a gerar preocupação. Em sentido contrário, as dormidas de portugueses estão a aumentar, compensando a quebra registada dos britânicos. Mas o grande problema da atualidade, queixam-se os hoteleiros, é a falta de mão-de-obra

O inquérito realizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) sobre as “Perspetivas Verão 2018” – no qual foram analisadas as reservas já efetuadas na hotelaria nacional para o período de julho a setembro –, revela que os hoteleiros estão menos otimistas em comparação com os últimos anos.

No caso do Algarve, o inquérito revela que o mercado do Reino Unido cai este ano para 32% dos inquiridos da região. No entanto, mantém-se como principal mercado do Algarve, com uma quota de 22%.

“Temos acompanhado o mercado inglês com particular atenção por várias razões, entre elas, o facto de ser um mercado que em termos de dimensão é o nosso primeiro mercado emissor, com uma quota de 22,3%, mais ainda no Algarve, onde representa 40,3% da quota de mercado”, salienta Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP.

Outra das razões, frisa a responsável, é o facto de ainda estar por avaliar o impacto do Brexit, particularmente na vertente de desvalorização da libra, mas não só. “A recuperação de destinos concorrentes de sol e praia, e a falência de algumas companhias aéreas, revestem preocupação. Aliás, neste inquérito, os hoteleiros já perspetivam que haja uma quebra significativa deste mercado no Algarve”, salienta…

