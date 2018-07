GNR anuncia operação “de grande visibilidade” na concentração de motos

Print This Post

A GNR acaba de anunciar que irá realizar uma “operação de segurança de grande visibilidade”, durante a Concentração Internacional de Motos de Faro, que começa esta quinta-feira e decorre até domingo na capital algarvia.

Segundo aquela força de segurança, a operação “estará dirigida aos motociclistas, automobilistas e público em geral que pretenda associar-se a este evento”.

Durante o período da concentração, os militares “estarão particularmente atentos” às principais vias de acesso à cidade de Faro, nos acessos ao Vale das Almas (local da concentração, junto ao Aeroporto Internacional de Faro), bem como na Ilha de Faro, através “de um patrulhamento permanente dos itinerários, procurando garantir a segurança e fluidez do trânsito”

A GNR prevê “algumas restrições nas imediações do recinto do evento, tanto nos acessos ao Vale das Almas (local da concentração junto à Ilha de Faro), como à Praia de Faro, e ainda, nos principais eixos rodoviários de acesso ao Algarve”.

Durante a operação, serão empenhados militares de diversas valências da GNR: territorial, trânsito, intervenção e investigação criminal.

O Comando Territorial de Faro da GNR será ainda reforçado com forças da Unidade de Intervenção, nomeadamente do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção Cinotécnico, e ainda da Unidade Nacional de Trânsito.

A GNR aconselha todos os participantes na concentração a “contribuírem para um ambiente rodoviário seguro”, através de “prática de uma condução defensiva, cumprimento das regras de segurança rodoviária, utilização do equipamento de proteção, cumprimento dos limites de velocidade legalmente impostos e não condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas”.

A GNR apela ainda aos cidadãos que tenham voos agendados a partir do Aeroporto de Faro, durante o período em que decorre o evento, que “efetuem o deslocamento para o mesmo com a devida antecedência, precavendo eventuais constrangimentos no trânsito na EN 125-10”.

Apela ainda às “compreensão da população para as demais restrições nas imediações do recinto, nomeadamente nos acessos ao Vale das Almas e à Praia de Faro”.

