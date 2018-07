Gala de Dança de Castro Marim lotou o Revelim de Santo António

Connect on Linked in

O palco do Revelim de Santo António recebeu no último domingo a sexta edição da Gala de Dança de Castro Marim, que encheu o recinto e reuniu as melhores escolas de dança do território do Baixo Guadiana. O evento assume-se já como um dos maiores espetáculos do género da região.

As companhias de dança presentes na edição deste ano – Arutla, Splash, Conservatório Regional de Vila Real de Santo António, Academia de Ballet Contemporâneo e Idade d’Ouro -, brindaram os presentes com um espetáculo de movimento, luz e música, recheado de performances únicas, desde o hip-hop à dança clássica, que prenderam o público desde o primeiro ao último minuto.

Iniciativa da Câmara Municipal de Castro Marim, a Gala envolveu cerca de 250 crianças e jovens do território Baixo Guadiana, demonstrando que o trabalho das artes existe e está cada vez mais presente no dia-a-dia dos jovens.

Esta Gala pretende “valorizar e reconhecer o trabalho admirável que estas escolas desenvolvem com os jovens do território, promovendo, simultaneamente, o gosto pela expressão artística e pela prática de uma disciplina artística, formando não só artistas mas também cidadãos”, explicam os responsáveis autárquicos.

