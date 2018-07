Futevólei: Duplas do CD Póvoa dominam em Santa Luzia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

.

A jovem dupla vice-campeã nacional constituída por Filipe Santos e José ‘Beto’ Correia, do CD Póvoa, venceu a quarta etapa do Campeonato Nacional de Futevólei 2018, disputada no último fim de semana em Santa Luzia, Tavira.

Enquanto no primeiro jogo das meias-finais, que pôs frente a frente duas duplas poveiras, Filipe Santos e Beto Correia tiveram de suar para resolver a partida em três ‘sets’ (15×12; 9×15; 15×3) face à boa réplica dos seus homónimos Vitor Vilaça/Júlio Alves, no segundo jogo, os poveiros Pedro Salvador/Bonga, resolveram a partida em dois ‘sets’ sem resposta (16×14; 15×9) frente à dupla Ruben Santos/Bruno Carvalhor, da Escolinha Futevólei Alan Cavalcanti, e seguiram para o jogo de todas as decisões.

Em clima de festa e de grande animação, chegou‐se à discussão da grande Final da etapa. Foram necessários apenas dois ‘sets’ para encontrar os vencedores. Conseguindo impor o seu jogo e através de uma maior consistência e eficácia nas suas ações, Filipe Santos e Beto Correia chegaram à merecida vitória pelos parciais 19×17 e 18×15. Foi a sua quarta vitória consecutiva em outras tantas etapas.

O campeonato prossegue já no próximo fim de semana (28 e 29 de julho) em Portimão.

Like this: Like Loading...