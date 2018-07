Futebol: Portugal-Croácia no Estádio Algarve

Print This Post

O Estádio Algarve será palco do jogo de preparação entre as seleções de Portugal e da Croácia, no próximo dia 06 de setembro a partir das 19h45.

Portugal nunca perdeu com a Croácia, finalista vencida do último Campeonato do Mundo, somando quatro vitórias noutros tantos jogos (1996, 2006, 2014 e 2016).

Este jogo de preparação antecede o que a equipa das quinas vai disputar a 10 de setembro, com a Itália, no Estádio da Luz, para a Liga das Nações, a nova competição da UEFA.

