Futebol: Farense segue em frente na Taça da Liga

O Farense passou à segunda fase da Taça da Liga, em futebol, ao eliminar o Penalfiel no desempate através de pontapés da maca de grande penalidade (5-4) depois do nulo no final do tempo regulamentar, num jogo que opôs duas equipas da Segunda Liga disputado no Estádio São Luís.

A segunda fase, que contará com as equipas da Primeira Liga que terminaram na parate mais baixa da tabela, entre as quais o Portimonense, disputa-se no próximo fim de semana e apurará as equipas para a fase de grupos. As equipas da Primeira Liga que terminaram o último campeonato na parte alta da tabela só entrarão em ação na fase de grupos.

Resultados (primeira fase):

Varzim – Cova da Piedade, 2-0

Mafra – Covilhã, 2-0

FARENSE – Penafiel, 0-0 (5-4 gp)

Famalicão – Arouca, 1-1 (4-5 gp)

Académica – Leixões, 0-0 (3-4)

Segunda-fase (29 de julho):

Belenenses – Oliveirense

Paços de Ferreira – Académico de Viseu

Varzim – Moreirense

Marítimo – Mafra

Aves – Santa Clara

FARENSE – Estoril

Arouca – Chaves

Vitória de Guimarães – Tondela

Nacional – Boavista

PORTIMONENSE – Rio Ave

Feirense – Leixões

Vitória de Setúbal (isento)

