Futebol: Este domingo há Taça da Liga com Farense

O Farense disputa este domingo o seu jogo correspondentes à segunda fase da Taça da Liga, em futebol, ronda que dará acesso à fase de grupos da competição. A equipa da capital algarvia recebe o Estoril às 17h00.

O Portimonense, que esteve isento na primeira ronda, tal como as restantes equipas da Primeira Liga, só entrará em ação no dia 05 de agosto, quando receber o Rio Ave (16h00).

Recorde-se que o Farense garantiu a presença na segunda ronda ao eliminar o Penafiel, no desempate através de pontapés da marca de grande penalidade (5-4), depois do nulo no final do tempo regulamentar, num jogo que opôs duas equipas da Segunda Liga disputado no Estádio de São Luís.

Jogos da segunda fase

Sábado:

Desp. Aves – Santa Clara (15h00);

Marítimo – Mafra (16h00);

Belenenses – Oliveirense (18h00);

Paços Ferreira – Ac. Viseu (18h00).

Domingo:

Feirense – Leixões (17h00);

Arouca – Chaves (17h00);

FARENSE – Estoril Praia (17h00);

Varzim – Moreirense (17h00);

Nacional – Boavista (19h45).

05 agosto:

PORTIMONENSE – Rio Ave (16h00).

06 agosto:

V.Guimarães – Tondela (20h00).

