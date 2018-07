Fortaleza de Sagres recebe projeto “Folequestra”

Connect on Linked in

A fortaleza de Sagres vai receber o projeto “Folequestra”, no próximo sábado, dia 28 de julho, às 18h00. “Folequestra” traz-nos algo de novo: é o talento aliado à juventude, boa disposição, modernidade do acordeão e a versatilidade dos seus elementos. De repente, vemos acordeonistas transformarem-se em percussionistas, cantores e dançarinos. Uma abordagem ao fado, tango e clássicos imortais, incluindo a exploração de autores algarvios.

Dirigida pelo professor Nelson Conceição, compositor premiado internacionalmente e autor de arranjos, este agrupamento tem vindo a alcançar notoriedade, sendo o primeiro grupo de acordeões a vencer o Troféu Nacional de Acordeão na categoria de Orquestra de Excelência.

Este projeto pretende aproveitar a nova dinâmica da prática do acordeão, criando um espetáculo musical em que este instrumento está presente, mas com novas abordagens à música portuguesa, passando pelo jazz ou tango, com momentos de virtuosismo e com traços das nossas raízes, misturando-se com outros instrumentos, como a guitarra clássica, contrabaixo, percussões e vozes, trazendo assim novas sonoridades.

“Folequestra” é uma iniciativa promovida pela AGAL – Associação Grupo de Amigos de Loulé, integrada no DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, programa cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve.

JA

