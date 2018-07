Festival Nacional de Folclore põe Messines a dançar

Connect on Linked in

Promovido pelo Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines, terá lugar no próximo dia 4 de agosto, a partir das 21h30, o XXXVI Festival Nacional de Folclore. Esta iniciativa realiza-se no anfiteatro da junta de freguesia de Messines e conta com apoio da Câmara de Silves.

Nesta edição do festival, vão estão presentes vários grupos, entre os quais a Escola de Folclore do Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines, o Grupo Folclórico e Etnográfico de São José da Lamarosa (Ribatejo), o Grupo Folclórico de Faro, o Rancho Folclórico “Os Pastores de São Romão” (Beira Alta Serrana) e o Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines.

Esta é uma iniciativa que conta já com 36 anos de história e que tem trazido inúmeros artistas e tradições a esta vila do concelho de Silves e, simultaneamente, levado o nome do concelho e da região a muitos lugares do mundo.

A entrada é livre.

Festa do Emigrante anima Amorosa

Entretanto, a Festa do Emigrante terá lugar nos próximos dias 3, 4 e 5 de agosto, na Amorosa, em São Bartolomeu de Messines. Este evento é organizado pela Associação Recreativa e Cultural da Amorosa e conta com apoio da Câmara Municipal de Silves.

Artesanato, produtos regionais, jantares com porco no espeto e frango assado, música, baile e atuação de ranhos folclóricos serão os grandes atrativos deste evento, que contará com a presença de vários grupos.

JA

Like this: Like Loading...